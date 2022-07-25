Украина рассчитывает начать экспорт зерна по морю уже на этой неделе, сначала из Черноморска

После подписания соглашения об условиях экспорта зерна из черноморских портов Украины в минувшую пятницу ничего официально не говорилось, когда прописанный в нем механизм заработает (если заработает вообще — российский ракетный удар по портовым сооружениям Одессы менее суток спустя после подписания лишь усилил сомнения в этом). Но в Киеве рассчитывают начать уже на этой неделе.

«Считаем, что в течение ближайших суток мы уже будем готовы работать над возобновлением экспорта агропродукции из наших портов. Речь идет про порт «Черноморск» — он будет первым. Потом будут порт «Одесса» и порт «Пивденный», — заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков в ходе брифинга в Киеве в понедельник.