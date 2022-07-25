Російські окупанти прагнуть захопити Вуглегірську ТЕС попри втрати особового складу – Генштаб

Російські окупаційні війська намагаються вести штурмові дії на окремих напрямках, однак суттєвих змін на лінії фронту ситуація не зазнала.

“На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Ворог обстріляв райони сіл Гай Чернігівської області та Гудове, Білопілля і Старі Вирки Сумської області”, – йдеться в повідомленні Генштабу.

Зазначається, що на Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Рубіжне, Циркуни, Базаліївка, Слатине, Дергачі, Черкаські Тишки, Благодатне, Уди, Пришиб та Питомник. Завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова та Мосьпанового. На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Великої Комишувахи, Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Долини, Червоної Поляни, Карнаухівки та Дібровного. Штурмовими діями окупанти спробували встановити контроль над населеним пунктом Богородичне. І знову, вже традиційно, без жодного успіху.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне. Українські воїни вже вкотре відбили штурми ворога в напрямках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське та Білогорівка – Верхньокам’янське. Окупанти, з втратами, відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв українські війська поблизу Берестового, Білогорівки, Нової Кам’янки, Покровського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Травневого та Нью-Йорка. Окрім того, завдав авіаудару неподалік Бахмута.

В Генштабі також повідомили, що значними втратами та відступом завершились для ворога недолугі спроби покращити тактичне положення в напрямках Володимирівка – Бахмутське та Доломітне – Новолуганське.

Ворог втрачає особовий склад, але вперто продовжує спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Бойові дії тривають. Також тривають жорсткі бої у напрямку Роти – Семигір’я.