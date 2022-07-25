Населення Китаю почне скорочуватись до 2025 року

Про це інформує Reuters

Як зазначається, у Китаї забили на сполох через швидке скорочення природнього приросту населення. Дані про народжуваність показали, що природний приріст жителів у декількох китайських провінціях у 2021 році був найнижчим за останні десятиліття. Зокрема, кількість новонароджених в центральній провінції Хунань впала нижче 500 тис. людей вперше майже за 60 років. У східнокитайській провінції Цзянсі кількість народжених впала нижче 400 тис. вперше з 1950-х років.

Багато молодих людей не хочуть мати дітей через високі ціни та тиск на роботі. Наразі ніяк не вплинула на ситуацію і минулорічна зміна в китайському законодавстві, яка дозволила жінкам мати трьох дітей. Чимало жінок вважають, що ця зміна відбулася занадто пізно і не дає гарантій зайнятості та гендерної рівності.

Вже деякий час Китай бореться за те, щоб повернути назад швидке скорочення природного приросту населення. Очікується, що населення Китаю почне скорочуватися вже до 2025 року.