Как выбрать любимой лучшие розы в Казахстане



Лето это не только время отдыха и расслабления, но и время новых встреч, знакомств и любви. Когда мы хотим произвести впечатление на девушку или порадовать свою супругу, то лучшим способом будет конечно же прекрасный букет цветов, который не обязательно дарить по какому-то поводу. Ведь любимой всегда приятно получить подарок просто потому, что ее ценят и любят. Именно потому в магазине 101 роза для вас найдутся лучшие розы в Казахстане, которые отлично произведут впечатление и долго еще проживут в вазе, радуя ее глаза.

Экспресс-доставка цветов позволит вам не только сделать заказ, но и подарить приятную неожиданность девушке. Букет будет отлично смотреться и у нее в офисе. Выбирая «101 Розу» , вы выбираете радость и приятные воспоминания.

Как правильно выбирать и дарить розы

Первое правило для букета цветов — букеты не должны быть с парным числом. Дарите 7 или 9 или 15 роз, а также и больше. Конечно их вряд ли будут скрупулезно пересчитывать, но парное число роз это плохой знак. Для того, чтобы букет был пышным, выбирайте минимум 9 цветков. Если же это ветвистые розы, где на одной ветке несколько распустившихся бутонов, то приобретайте для подарка не меньше 7 веток. Такой букет тоже будет отлично смотреться.

Всегда немного укорачивайте корешки. Это освежает букет и так удобнее будет его ставить в вазу. Что же касается цвета, то на гостевые мероприятия лучше выбирать яркие солнечные цвета: желто-голубой, ярко-красный или алый, белый оттенок тоже будет отлично смотреться. Эти же цвета подойдут, если вы делаете подарок утром либо в первой половине дня. Если же вы встречаетесь с девушкой вечером, то лучше выбрать темно-красный или бардовый цвет. Но и красный тоже будет смотреться отлично.

Выбирайте цветы с свежими законцовками лепестков и листиков. Это признак, что букет к вам путешествовал недолго.

Если вы решили воспользоваться службой доставки.

Если вы заказали букет роз в подарок и его должны доставить адресату в ваше отсутствие, то обязательно позаботьтесь о записке. Несколько приятных слов для близкого вам человека это очень хорошо и лишний раз напомнит возлюбленной, о том как вы ее цените и заботитесь о ней. Записку или открытку вы либо прикрепляете к букеты, либо передаете с курьером из рук в руки. Если же подарок делается сотрудниками руководителю, то здесь лучше составить из нескольких предложений поздравительный текст, а не ограничиваться парой фраз. Так ваш подарок больше оценят и искренне примут с чистым сердцем.

Пользуясь этими советами, смело заказывайте красивый букет роз в интерне-магазине «101 Роза» и это будут лучшие розы в Казахстане!