До України прибули перші зенітні системи Gepard з Німеччини

Німеччина почала поставку в Україну зенітних самохідних артилерійських установок (ЗСУ) Gepard.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на слова міністра оборони Олексія Резнікова.

Цю заяву міністр зробив сьогодні, 25 липня, в ефірі єдиного телемарафону.

Українські військові отримали три самохідні установоки на гусеничному шасі.

Також міністр уточнив, що до цієї зброї протиповітряної оборони ближньої дії, ЗСУ вже отримали “десятки тисяч” боєприпасів.

Зенітна самохідна установка “Gepard”. Фото з відкритих джерел

“Сьогодні офіційно зайшли три перших Gepard. Це зенітні комплекси, до яких нам передані десятки тисяч набоїв. Ми очікуємо перших 15 Gepard. Три сьогодні заїхали в Україну. Вони сьогодні вже в розпорядженні Збройних Сил України”, – сказав Резніков.

Міністр оборони також зазначив, що в першу партію входять 15 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.

Gepard призначена для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об’єктів від атак вертольотів та літаків на малих і надмалих висотах вдень та вночі за будь-яких погодних умов й в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина знайшла виробника боєприпасів для Gepard. Виробник у Норвегії повідомив, що може виробляти спеціальні 35-мм снаряди. Постачання боєприпасів для Gepard раніше вважалося проблемою, оскільки було доступно лише трохи менш як 60 тисяч 35-мм снарядів.

Гільза 35-мм від зенітної самохідної установки “Gepard”. Фото з відкритих джерел

Уряд Німеччини спочатку знайшов боєприпаси в Південній Америці, але їх передача в Україну не була схвалена країною-виробником – Швейцарією.

ЗСУ Gepard може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину. В реальних умовах він зазвичай стріляє короткими чергами, пристосованими до цілі.