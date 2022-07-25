Чейні: роль Трампа в нападі на Капітолії є «найсерйознішим проступком» будь-якого президента США

ВАШИНГТОН — Конгресвумен Ліз Чейні, одна із лідерів розслідування нападу на Капітолій 6 січня 2021-го року, заявила в неділю, 24 липня, що Дональд Трамп вчинив «найсерйозніший проступок», який зробив будь-який президент США в історії – він підбурював хаос, а потім більше трьох годин відмовлявся відкликати бунтівників.

Колишній президент Дональд Трамп натякав, що готовий знову позмагатися за президентську посаду у 2024 році, але Чейні, віце-голова слідчого комітету Конгресу, сказала у недільному шоу CNN «State of the Union», що «без сумніву, він непридатний» для того, аби займати виборну посаду та «ніколи більше не повинен (навіть знаходиться – ред.) поруч із Овальним кабінетом».

Чейні вчергове піддала критиці Трампа та своїх колег-республіканців через кілька днів після того, як свідки розповіли комісії Палати представників, що Трамп ігнорував благання помічників Білого дому, своїх прихильників серед республіканців у Конгресі, консервативних телекоментаторів і членів родини звернутися до близько двох тисяч своїх прихильників, які розпочали напад на Капітолій, із закликом зупинитися. В цей день натовп із прихильників колишнього президента атакував Капітолій, щоб не дати можливість Конгресу сертифікувати перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах 2020-го року.

Трамп часто критикував комісію, яка розслідує його роль у розпалюванні заворушень, зокрема те, що він закликав своїх прихильників пройти маршем до Капітолію та битися з усіх сил. Він називав комісію з дев’яти членів «Невибраним комітетом політичних головорізів і хакерів».

Трамп розкритикував кількох своїх колишніх помічників за те, що вони обернулися проти нього та свідчили про те, що вони бачили в Білому домі в день нападу на Капітолій, за розгортанням якого він спостерігав по телевізору, сидячи в їдальні поруч зі своїм офісом.

Трамп сказав під час виступу перед своїми прихильниками в Арізоні в п’ятницю ввечері: «Якби я оголосив, що більше не збираюся балотуватися на політичну посаду, переслідування Дональда Трампа негайно припинилося б. Вони йдуть за мною, тому що я захищати вас.»

Бунтівники ввірвалися в Капітолій США, розгромили будівлю, побилися з поліцією та змусили законодавців і тодішнього віце-президента Майка Пенса втекти заради своєї безпеки. У розпал повстання Трамп висміяв Пенса за те, що він не мав «сміливості» заблокувати сертифікацію результатів голосування колегії вибірників, які показали, що Байден переміг.

Трамп ніколи не запитував про самопочуття свого заступника, навіть коли деякі з бунтівників скандували: «Повісьте Майка Пенса!» і спорудили шибеницю в межах видимості Капітолію. Комітет заявив, що дехто зі служби безпеки Пенса подзвонив своїм близьким, щоб попрощатися, побоюючись, що вони не виберуться з Капітолію живими, оскільки бунтівники наблизилися до віце-президента на небезпечну відстань..

Трамп приватно та публічно вимагав від Пенса повернути результати виборів у ті штати, де Байден переміг з невеликою кількістю виборців, щоб нові члени Колегії вибірників, прихильні до 45-го президента, могли замінити членів Колегії вибірників, прихильних до Байдена. Конституційні експерти кажуть, що це було б незаконно.

У Сполучених Штатах президенти фактично обираються на окремих виборах у кожному з 50 штатів, а не через всенародне голосування. Кількість голосів виборців кожного штату залежить від його населення, причому найбільші штати мають найбільший вплив. Бунтівники, які штурмували Капітолій, намагалися не дати законодавцям підтвердити остаточну перемогу Байдена у Колегії вибірників 306 проти 232 голосів.

Слухання минулого четверга були восьмими за останні два місяці, і комітет пообіцяв провести більше відкритих засідань у вересні.

Чейні сказала, що комітет все ще вимагає свідчень від Стіва Беннона, колишнього помічника Трампа, якого в п’ятницю було засуджено за неповагу до Конгресу за відмову з’явитися перед комісією для дачі свідчень, відповідно до надісланої до нього повістки. Незадовго до суду минулого тижня Беннон заявив, що тепер він готовий дати свідчення, але дати, коли це станеться, поки що немає.

«Я думаю, очевидно, що Стів Беннон має інформацію, яка потрібна комітету», — сказала Чейні.

Вона процитувала його коментарі за кілька днів до виборів у листопаді 2020 року про те, що Трамп оголосить про перемогу в ніч на виборах незалежно від підрахунку голосів на той час, що Трамп і зробив. У перші години після закриття виборчих дільниць Трамп лідирував у підрахунку голосів, але кілька днів потому програв вибори, оскільки були підраховані бюлетені, надіслані поштою, що вивело уперед Байдена за кількістю голосів.

Чейні також зазначила, що 5 січня 2021 року Беннон передбачив, що «завтра вибухне пекло», що змусило слідчу групу гадати, що саме Беннон знав заздалегідь про атаку на Капітолії та від кого.

Вона сказала, що комітет веде переговори, щоб заслухати свідчення Вірджинії [Джінні] Томас, консервативної активістки та дружини судді Верховного суду Кларенса Томаса, яка працювала з помічниками Трампа, щоб скасувати перемогу Байдена.

Чейні сказала, що комітет сподівається, що Джінні Томас «прийде добровільно», але розгляне можливість видати повістку, якщо вона цього не зробить.