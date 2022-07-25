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Армія Китаю стала більш агресивною та небезпечнішою, — генерал США Міллі

Марк Міллі

Про це заявив генерал Марк Міллі – голова Комітету начальників штабів США, пише Associated Press.

Зазначається, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає Індійсько-Тихоокеанський регіон як один із головних геостратегічних пріоритетів. У Білому домі кажуть, що Китай хоче перетворити цю територію на зону свого впливу, і щоб запобігти цьому, залишається мало часу.

Міллі зауважив, що китайські військові здійснюють все більшу кількість «небезпечних перехоплень» щодо військових літаків США та інших союзників: Канади, Австралії, Японії.

«Китайських військових як у повітрі, так і на морі стало більше і вони помітно агресивніші у цьому конкретному регіоні», – наголосив він.

25 июля, 2022 | Category: Мир, Новости, США

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