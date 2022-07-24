ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію в зв’язку з мавпячою віспою

Про це заявив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, передає Reuters.

У світі зафіксовано вже понад 16 тисяч випадків зараження мавпячою віспою у понад 75 країнах. Зокрема, у Африці від хвороби померло 5 людей. Вірус швидко розповсюдився в регіонах, де до цього не було такої тенденції. Відтак у ВООЗ оголосили надзвичайну ситуацію світового масштабу.

За словами експертів, у зоні найвищого ризику зараження мавпячою віспою є чоловіки із гомосексуальними статевими стосунками. Водночас, представники ВООЗ застерігають, що вірус може передаватись й іншими шляхами.