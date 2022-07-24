Зеленський констатував, що 23 липня Україна вкотре була піддана ракетним обстрілам з боку РФ. Проте, президент констатував, що Україна просувається до перемоги над окупантом.

“Цей день у чомусь схожий на всі попередні: знову ракетні удари, важкі бої на багатьох ділянках, Донбас, Харківщина, знову обстріли. Але, врешті, цього дня видно, як ми просунулися до нашої перемоги. Вона буде”, – переконав президент.

Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України поступово просуваються по Херсонській області та звільняють території, окуповані агресором. Він також наголосив, що це все відбувається всупереч російській пропаганді.

“Насамперед можна сказати зараз про Херсонську область. Окупанти намагалися там закріпитися. Їхні колаборанти наробили різних зухвалих заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом – “шапкозакидництво”. Але чим це допомогло їм? Збройні сили України крок за кроком просуваються по області”, – повідомив Зеленський.