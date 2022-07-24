Важность рекламы для малого бизнеса

Реклама является мощнейшим локомотивом для любого бизнеса, а её важность тяжело переоценить. В этой статье разберем почему она важна для малого бизнеса и перечислим несколько ключевых преимуществ. Если у вас стал вопрос — “запускать ли рекламу для своего бизнеса?”, то маркетинговое агентство Weratel сможет дать аргументированный ответ.

Ни для кого не секрет, что абсолютно все компании от маленьких до больших так или иначе используют рекламу. Ежегодно по всему миру тратят 550 миллиардов долларов на цифровую рекламу — эти расходы больше, чем годовые бюджеты у большинства ныне существующих стран. Перед тем как понять важность рекламы, нужно осознать эту цифру. Теперь давайте разберём, куда уходят эти деньги и почему компаниям так важно инвестировать в рекламу.

1. Осведомленность / Узнаваемость бренда

Покупатель часто отдает предпочтение бренду, с которым уже сталкивался и это не обязательно касается его личного уже пережитого опыта с брендом. На самом деле людям хватает и того, что они видят в СМИ, рекламе, офлайн, чтобы бренд вызвал доверие. Даже если ваш продукт самый лучший в нише — его сперва нужно представить. Нет никакого смысла в качестве вашего продукта, если он никому не известен. Ваша цель — рассказать как можно большему количеству людей о его существовании и только потом, если товар действительно хороший и по приемлемой цене, его будут советовать и покупать. Но придет момент, когда на одном лишь сарафанном радио свой бизнес не масштабируешь, и тогда опять все возвращаются к рекламе.

Пользуйтесь рекламой, чтобы о вас знали, чтобы к вам возвращались. Реклама уже давно не только нацелена на прямые продажи. Реклама сейчас — это возможность масштабироваться, привлечь внимание, стать узнаваемым, изменить мнение и многое другое. Малый бизнес редко прибегает к услугам маркетологов ради увеличения узнаваемости и пользуются только возможностью получение лидов с рекламной кампании. Хотя такая парадигма мышления в корне не верна и есть множество примеров, где комплексный маркетинг вывел маленький бизнес на международную арену.

2. Удержание клиентов

Лояльный, постоянный клиент — это лучшее, что может хотеть себе предприниматель, но как завоевать таких клиентов не всем понятно. Без доли интриги, сразу же скажем, что в этом очень сильно помогает маркетинг. При качественной работе маркетологов процент клиентов, которые вернулись за второй покупкой и больше, увеличится в разы. Этому способствует реклама и такие инструменты как ремаркетинг (ретаргетинг), рассылки и т.д. Регулярные рекламные кампании удерживают интерес и фокус на вашем бизнесе на одном уровне, что влияет на окончательное принятие решения о повторной покупке. Опять же, продукт зачастую отходит на второй план, когда работает качественная реклама. Хотя бы только поэтому она так важна…

Здесь мы выделили только 2 преимущества рекламы, хотя её важность заканчивается далеко не только на этом. Предлагаем полностью прочувствовать весомость рекламы и прочитать полную версию статьи в блоге про бизнес и рекламу от маркетингового агентства Weratel — https://weratel.com.ua/blog/ . Там рассматривается 7 важнейших преимуществ рекламы, которые были выведены на личном опыте.