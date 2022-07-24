В ООН кажуть, що РФ «технічно не порушила домовленість» ракетним ударом по порту Одеси

За словами одного з вищих посадовців Організації об’єднаних націй, Росія своїм ракетним ударом по порту Одеси, «можливо, технічно не порушила» підписані у Стамбулі домовленості щодо розблокування морського експорту зерна з України.

Як пише «Європейська правда», такий коментар посадовця, не назвиваючи його посади та імені, наводить у своєму матеріалі The New York Times.

За його словами, Росія, можливо, технічно і не порушила домовленості, завдавши ракетного удару по порту Одеси, оскільки вона не зобов’язувалася утриматись від ударів по тих частинах українських портів, які напряму не задіюються для експорту зерна, і якщо десь поблизу була військова ціль, Росія можливо скористалась цією лазівкою у документі.

В опублікованому тексті українського примірника угоди сторони обіцяють, що вони ні в який спосіб не нападатимуть на торгові й інші цивільні судна та потужності портів, задіяні у втіленні домовленості.

Нагадаємо, після обстрілу Росією порту Одеси ракетами «Калібр» вранці 23 липня генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш виступив із заявою, у якій беззастережно засуджує атаку.