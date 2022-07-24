Україна має отримати 25-30 систем HIMARS – голова Комітету збройних сил США

Сполучені Штати Америки готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки можуть.

Про це заявив голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт в інтерв’ю Радіо Свобода.

“Ми готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки ми можемо. Не факт, що у нашому арсеналі є саме 50 таких установок. Я думаю, зараз ціль – досягти кількості у 25-30 ракетних установок залпового вогню. І це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS із Великої Британії та інших (країн – ред.). Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо. Але 50 чи 60 установок буде складно зібрати і надати, втім, ми хочемо досягти цифри у 25 чи 30 і надати якомога більше артилерії й ракет для цих систем”, – сказав Сміт.

Як відомо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що для ефективного стримування противника Україні потрібно мінімум 50 систем HIMARS та M270, а для ефективного контрнаступу – щонайменше 100.