США серйозно розглядають оголошення Росії державою-спонсором тероризму » У Мелітополі окупантам зробили «сюрприз» на аеродромі й залізниці На аеродромі окупованого Мелітополя лунали вибухи, а в Мелітопольському районі пошкоджено залізницю, якою росіяни возять військових і техніку. Джерело: законно обраний міський голова Мелітополя Іван Федоров, який перебуває на підконтрольній Україні території Пряма мова: «В Мелітополі та поблизу міста чергова пекельна ніч для рашистів – одразу по трьох територіях». Деталі: По-перше, лунали вибухи й засвідчено дим на аеродромі Мелітополя, який окупанти безуспішно намагаються відновити після атак ЗСУ. По-друге, було чутно вибухи у східному напрямку від міста – поблизу села Костянтинівка. По-третє, пошкоджено залізничну інфраструктуру в Мелітопольському районі, яку окупанти використовували для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку м.Василівка та м.Токмак. Це значно ускладнює логістику ворога.