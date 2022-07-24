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У Мелітополі окупантам зробили «сюрприз» на аеродромі й залізниці

На аеродромі окупованого Мелітополя лунали вибухи, а в Мелітопольському районі пошкоджено залізницю, якою росіяни возять військових і техніку.

Джерело: законно обраний міський голова Мелітополя Іван Федоров, який перебуває на підконтрольній Україні території

Пряма мова: «В Мелітополі та поблизу міста чергова пекельна ніч для рашистів – одразу по трьох територіях».

Деталі: По-перше, лунали вибухи й засвідчено дим на аеродромі Мелітополя, який окупанти безуспішно намагаються відновити після атак ЗСУ.

По-друге, було чутно вибухи у східному напрямку від міста – поблизу села Костянтинівка.

По-третє, пошкоджено залізничну інфраструктуру в Мелітопольському районі, яку окупанти використовували для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку м.Василівка та м.Токмак.

Це значно ускладнює логістику ворога.

24 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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