Розвідка Британії вказала на справжню мету заяви Лаврова про розширення географії війни

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У британській розвідці звернули увагу, що 20 липня Сергій Лавров заявив, що Росія розширила масштаби своєї «спеціальної військової операції» за межі «Л/ДНР». Лавров стверджував, що операція тепер охоплює нові додаткові райони, включно з Херсонською та Запорізькою областями, внаслідок того, що західні країни постачають в Україну зброю великої дальності.

«Це майже напевно неправда. Збереження довгострокового контролю над цими територіями майже напевно було початковою метою вторгнення. Росія вдерлася на ці території в лютому і окупаційна влада публічно обговорює перспективи псевдореферендумів принаймні з середини березня. Ймовірно, Лавров зробив таку заяву, щоб прокласти шлях до проведення референдумів на окупованих територіях за межами Луганщини та Донеччини», — дійшли висновку у британській розвідці.