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Росія боїться втратити Херсон і через зернову угоду хотіла підвести Україну до перемир’я — генерал Мусаєв

Реджеп Тайїп Ердоган (ліворуч) та Володимир Путін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Альнур Мусаєв прокоментував наміри Путіна щодо іранської зустрічі та можливий план підведення України до перемир’я.

«Ця іранська зустріч, як її назвали «Тегеран-22», у якій одна сторона, Іран і Туреччина, хотіла обговорити питання Сирії. А Путіна натомість цікавили його величезні проблеми та безпорадність у його «спеціальній терористичній операції» в Україні. У зерновому питанні він прагнув досягнути якогось перемир’я на Півдні України, а саме у Херсоні. Це свідчить про те, що Росія дуже боїться майбутніх поразок на Півдні та втрати Херсона. Тому він намагався вмовити Ердогана, щоб той вмовив Україну на угоду, у якій він нібито дозволяє вивіз українського зерна, а на заміну Україна повинна оголосити перемир’я у Херсоні. Але цей фокус йому не вдався», — пояснив генерал.

24 июля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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