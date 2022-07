Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться у кількох закордонних локаціях За даними ООН, 3,7 млн українських біженців отримали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі, майже стільки ж повернулись » Коментар представника ООН щодо обстрілу Одеси не відображає позицію Організації – МЗС В ООН запевнили Міністерство закордонних справ України, що неофіційний коментар неназваного джерела для The New York Times не відображає позицію організації щодо ракетного обстрілу порту Одеси. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко. Він зауважив, що вчора The New York Times опублікувала провокативну новину, зміст якої поширили інші ЗМІ. “Нібито неназване джерело в ООН стверджує, що ракетним ударом по порту Одеси РФ технічно не порушила зернову угоду, підписану в Стамбулі. Мовляв, Росія не обіцяла не обстрілювати ті частини українських портів, які напряму не задіяні в експорті зерна. М‘яко кажучи, нас така позиція здивувала”, – написав речник МЗС у Facebook. Ніколенко зазначив, що, по-перше, твердження джерела дисонує із заявою генерального секретаря Антоніу Гутерріша, який беззастережно засудив обстріл порту; по-друге, одностайною була і міжнародна спільнота, яка чітко вказала на порушення росією своїх зобов‘язань в рамках забезпечення безпечного функціонування портової інфраструктури для експорту зернових. “Ми одразу звернулися до керівництва ООН за роз‘ясненнями. Сьогодні ми отримали запевнення, що неофіційний коментар “неназваного джерела” для The New York Times не відображає позицію ООН. Лише заява генсекретаря Гутерріша відображає позицію організації”, – уточнив Ніколенко. “От і біда з цими неназваними джерелами: запустили провокативний наратив, а відповідальності жодної. Це було зроблено зумисно або незумисно – питання відкрите”, – додав дипломат.