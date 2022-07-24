Адміністрація Байдена відкладає відправку в Україну безпілотників великої дальності, — WSJ

Адміністрація Байдена відкладає затвердження українського запиту на безпілотники великої дальності, оскільки стурбована тим, що літаки і їхні технології можуть опинитися в руках росіян, якщо українці зазнають поразки.

Про це повідомив The Wall Street Journal.

Видання повідомляє, що понад два місяці тому Україна офіційно запросила чотири безпілотники MQ-1C Gray Eagle. Проте адміністрація Байдена не побажала схвалити запит, посилаючись на низку занепокоєнь, починаючи від потенційної втрати передових технологій на полі бою і закінчуючи необхідністю навчати українців керувати безпілотниками.

Також WSJ зазначає, що роздуми щодо безпілотників відображають загальну дискусію, яка розгорнулася всередині адміністрації після вторгнення РФ в Україну 24 лютого, коли деякі чиновники не бажають постачати Україні більш досконалі системи озброєння.

«Адміністрація, здається, не врахувала ризик, який цей повільний процес накладає на успіх України на полі бою», — каже Дженніфер Кафарелла, науковий співробітник з питань національної безпеки Вашингтонського інституту вивчення війни.