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Закон о криптовалютах в США готовится на 2023 год

Закон о криптовалютах в США готовится на 2023 год – новый законопроект позволит урегулировать не только оборот, но и налогообложение цифровых активов. Закон готовился долго и прошел уже ряд слушаний в Сенате, однако еще минимум пол года он будет дорабатываться — об этом пишет ОффШор.

Законодатели США заявили, что тема криптовалют слишком велика для рассмотрения, поэтому до конца 2022 года законопроект о цифровых активах не успеют принять. Принять новый закон надеются в 2023 году.
Как заявили сенаторы Синтия Ламмис и Кирстен Гиллибранд, выступая на саммите Bloomberg Crypto, закон о регулировании криптоиндустрии, вероятно, будет принят в 2023 году.
«Я и Кирстен считаем, что, скорее всего, законопроект будет отложен. Это большая всеобъемлющая тема, все еще новая для многих сенаторов. Поэтому им понадобится гораздо больше времени, чтобы разобраться в проекте, чем несколько последних месяцев этого года», — заявила Синтия Ламмис.Объем американского рынка криптовалют на сегодня наиболее большой в мире. Кроме того в США в последние год ужесточен контроль за обменными биржами, что не мешает, например производить свободный обмен криптовалют даже в специальных обменных автоматах.
23 июля, 2022 | Category: Мир, Новости

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