“Ми отримали роз’яснення”: Литва на вимогу ЄС відновила залізничний транзит товарів до Калінінграда

Представник LTG Cargo Мантас Дубаускас повідомив, що Литовська залізниця з 22 липня відновила транзит до Калінінградської області РФ товарів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу.

Про це він розповів в ефірі литовського національного радіо та телебачення LRT, повідомляє видання “DW”.

“Ми отримали роз’яснення”, – пояснив він. Європейська комісія надала їх 20 липня: транзит санкційних товарів залізницею дозволяється, тоді як автомобільні перевезення залишаються під забороною.

Зазначається, що Європейська комісія опублікувала додаткові вказівки для держав-членів ЄС щодо транзиту товарів з росії, де дозволила рух деяких підсанкційних товарів до Калінінградської області залізничним транспортом.

Держави-члени ЄС можуть контролювати обсяг транзиту, орієнтуючись на середній показник за останні три роки, а також обмежувати “незвичайні потоки товарів чи схеми торгівлі”.

Транзит санкційних товарів і технологій військового та подвійного призначення повністю заборонений у будь-якому випадку – незалежно від виду транспорту.

Крім того, держави-члени повинні стежити, щоб санкційні товари, які рухаються транзитом, не потрапляли на територію ЄС. Єврокомісія підкреслює, що вони будуть нести відповідальність у разі обходу санкцій.