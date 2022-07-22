В США предъявлено первое обвинение в инсайдерской торговле криптовалютой

Бывшему менеджеру компании Coinbase Global Ишану Вахи, его брату Хизилу Вахи и их другу Самиру Рамани предъявлены обвинения в мошенничестве при проведении операций с криптовалютами.

Кроме этого, им предъявлены гражданские иски Комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая утверждает, что они провели не менее 25 сделок по приобретению криптоактивов.

По данным обвинения, Ишан Вахи незаконно делился конфиденциальной информацией о предстоящих операциях с криптовалютными активами на торговой площадке Coinbase Global. Это позволило получить не менее 1,5 млн долларов.

Согласно данным обвинения, после того, как Вази был вызван на встречу с начальником службы безопасности компании, он купил билет в один конец в Индию.

Братья Вахи были арестованы в Сиэтле, Рамани находится в розыске.

Ишан Вахи был отпущен под залог в 1 млн долларов, его обязали сдать паспорт.

Адвокат Ишана Вахи заявил о невиновности своего подзащитного.

Представитель компании Coinbase сообщил, что она предоставила результаты внутреннего расследования правоохранительным органам.

В июне обвинения были предъявлены схожие обвинения менеджеру компании OpenSea – крупнейшей торговой площадке токенами.