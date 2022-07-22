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У Швеції зафіксували найспекотнішу погоду за останні 75 років

У Швеції зафіксували найспекотнішу погоду

Про це інформує Європейська Правда з посиланням на SVT.

Зазначається, що у містечку Молілла на півдні країни температура повітря досягла 37,2°C. Наразі це найвищий показник за останні 75 років. Попередньо подібний рівень спеки фіксували аж у 1947 році, коли стовпчик термометра досягав 38°C.

Проте станом на 22 липня температура знову знизилася до близько 23°C.

Місто Молілла називають «температурною столицею Швеції» через те, що саме там часто реєструють як спекотні, так і холодні температурні рекорди.

22 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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