Росія ось-ось вичерпає потенціал в Україні, — голова британської розвідки

Про це пише Sky News з посиланням на заяву глави MI6 Річарда Мура.

За його словами, це дасть Україні ключову можливість завдати удару у відповідь.

«Я думаю, що вони ось-ось вичерпають потенціал. Наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати робочу силу протягом наступних кількох тижнів. Їм доведеться зробити певну паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь», — сказав він.

Впродовж останніх кількох тижнів військові експерти заявили, що жертви з обох сторін стають неприйнятними і можуть призвести до уповільнення конфлікту.