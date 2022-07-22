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Росія ось-ось вичерпає потенціал в Україні, — голова британської розвідки

Про це пише Sky News  з посиланням на заяву глави MI6 Річарда Мура.

За його словами, це дасть Україні ключову можливість завдати удару у відповідь.

«Я думаю, що вони ось-ось  вичерпають потенціал. Наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати робочу силу протягом наступних кількох тижнів. Їм доведеться зробити певну паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь», — сказав він.

Впродовж останніх кількох тижнів військові експерти заявили, що жертви з обох сторін стають неприйнятними і можуть призвести до уповільнення конфлікту.

22 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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