Генштаб ЗСУ показав підготовку військових на М270 та L118

Міноборони Британії та Північної Ірландії проінформувало Генштаб ЗС України про перебіг артилерійської підготовки український військових.

Фахівці та професіонали зі Британії та Нової Зеландії діляться найкращим теоретичним та практичним досвідом з українськими артилеристами.

Навчання проводиться на об’єктах по всій Великій Британії з понад 1000 інструкторами з 11-ї бригади сприяння силам безпеки.

Зокрема, українські військові опановують навички у використанні реактивних систем залпового вогню M270.

Також українські артилеристи навчаються володіти легкими причіпними гаубицями L118 калібру 105 мм.

Українські військові під час опановування на L118 у Британії. Липень 2022. Британія. Фото: Генштаб ЗСУ

Українським воїнам закупили автомати, видають каски, бронежилети, спорядження для бойових дій на передовій.

Програма є частиною постійного зобов’язання Сполученого Королівства підтримувати Україну в її боротьбі проти неспровокованого вторгнення кремля.

Нещодавно начальник Генерального штабу Збройних Сил Великої Британії генерал сер Патрік Сандерс відвідав українських військовослужбовців.

Українські військові під час опановування на L118 у Британії. Липень 2022. Британія. Фото: Генштаб ЗСУ

«Я був вражений мужністю, моральним і бойовим духом українських солдатів. Крім того, відданість і наполеглива праця інструкторів, а також швидкість, з якою вони провели навчання, надзвичайно вражають. Ми продовжуватимемо нашу роботу, щоб збільшити амбіції та темп навчання, щоб максимально збільшити підтримку України», – розповів Патрік Сандерс.

Міністр оборони Бен Воллес, який перед цим також відвідав навчання, сказав:

«Ця нова амбітна навчальна програма є наступним етапом підтримки Сполученим Королівством Збройних Сил України в їхній боротьбі з російською агресією. Використовуючи передовий світовий досвід британської армії, ми допоможемо Україні відбудувати її сили та збільшити масштаб спротиву, тоді як вона захищає власні суверенітет і право обирати власне майбутнє», – сказав Бен Воллес.

Українські військові під час опановування на L118 у Британії. Липень 2022. Британія. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, у липні до України прибула перша партія реактивних систем залпового вогню M270.