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Байден розповів, як почувається після позитивного тесту на коронавірус

Відео Байден опублікував у instagram.

Президент США з посмішкою запевнив, що у нього все добре, він продовжить виконувати свої обов’язки.

«Я думаю, ви чули, що сьогодні зранку я отримав позитивний тест на COVID. Але я двічі вакцинувався й отримав дві бустерні дози, тож симптоми – легкі», – сказав Джозеф Байден.

Байден також подякував усім, хто турбується через його здоров’я.

Білий дім надаватиме щоденну інформацію про стан президента, оскільки він продовжує виконувати повні посадові обов’язки, перебуваючи в ізоляції. Попередній тест на COVID у президента був у вівторок, 19 липня, тоді у нього був негативний результат.

22 июля, 2022 | Category: Видео, Новости, США

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