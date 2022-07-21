Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що українське командування готується до контрнаступу на одразу кількох напрямках. Про це він сказав в інтерв’ю «Українському радіо».

За його словами, президент Володимир Зеленський «наказав звільнити всю нашу Україну від російської нечисті», а яким чином це зробити, вирішують військові.»Це питання порушується на ставці верховного головнокомандувача – президента нашої країни. І сказати, що це лише Херсонська область, про яку всі зараз говорять, це не зовсім відповідає дійсності. Президент відповідає за всю Україну», – заявив Данілов.

Водночас він зазначив, що терміни та черговість виконання завдань поки не розкриваються.