Водночас він зазначив, що терміни та черговість виконання завдань поки не розкриваються

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що українське командування готується до контрнаступу на одразу кількох напрямках. Про це він сказав в інтерв’ю «Українському радіо».

За його словами, президент Володимир Зеленський «наказав звільнити всю нашу Україну від російської нечисті», а яким чином це зробити, вирішують військові.»Це питання порушується на ставці верховного головнокомандувача – президента нашої країни. І сказати, що це лише Херсонська область, про яку всі зараз говорять, це не зовсім відповідає дійсності. Президент відповідає за всю Україну», – заявив Данілов.

Водночас він зазначив, що терміни та черговість виконання завдань поки не розкриваються.