Урсула фон дер Ляйен: Россия нас шантажирует, используя энергию как оружие

Поставки по «Северному потоку-1», на долю которого приходится более трети экспорта российского газа в страны ЕС, должны возобновиться в четверг после 10-дневной остановки на ежегодное техническое обслуживание.

Глава германского сетевого регулятора Клаус Мюллер заявил, что первоначально объявленный объем прокачки газа по российскому трубопроводу в Германию составлял 800 гигаватт-часов.

Он добавил, что к завтрашнему дню ситуация может измениться.

10 июля, в последний день, когда прокачка газа осуществлялась в полном объеме, перед началом технического обслуживания трубопровода, потоки составляли около 698 гигаватт-часов.

Еврокомиссия предложила всем государствам ЕС добровольно сократить потребление газа на 15% с августа по март по сравнению с их средним потреблением за тот же период в 2016-2021 годах.

«Россия нас шантажирует. Россия использует энергию как оружие. И поэтому в любом случае, будь то частичное, масштабное прекращение российского газа или полное прекращение российского газа, Европа должна быть к этому готова», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы считаем, что полный срыв (поставок газа) вполне вероятен», – сказал один из представителей Евросоюза. – Если мы будем ждать, то это обойдется дороже, и это будет означать, что мы пляшем под дудку России».