Украина попросила об отсрочке по обслуживанию внешнего долга

Украина попросила своих международных кредиторов, включая западные державы и крупнейшие инвестиционные фонды мира, заморозить выплаты по ее долгам на два года, чтобы Киев мог сосредоточить свои сокращающиеся финансовые ресурсы на противостоянии России.

После вторжения России ВВП Украины сократилось на 35.5-45% в этом году, в связи с чем министерство финансов Украины заявило в среду, что надеется к 9 августа отложить обслуживание долгов, которые составляют около 20 миллиардов долларов.

Отсрочка, которую быстро поддержали как западные правительства, так и крупные фонды, предоставлявшие кредиты Киеву, позволит Украине отсрочить выплаты по долгу на сумму около 1,2 млрд. долларов, которые должны быть произведены в начале сентября.

В предложении правительства Украины, размещенном на его сайте, говорится, что «все даты выплаты процентов по облигациям» будут отложены в соответствии с планом.

Чтобы избежать дефолта, правительство Украины планирует предложить кредиторам дополнительные процентные выплаты после окончания отсрочки.

Украина оценивает дефицит бюджета в $5 млрд – или 2,5% довоенного ВВП – в месяц, что, по подсчетам экономистов, увеличивает годовой дефицит Украины до 25% ВВП по сравнению с 3,5% до конфликта.

Кроме того, по оценкам исследователей из Киевской школы экономики, на восстановление разрушенной инфраструктуры Украины уже потребуется более 100 миллиардов долларов, а глава Европейского инвестиционного банка предупредил, что эта сумма может исчисляться триллионами.

«Мы как официальные кредиторы Украины намерены обеспечить скоординированную приостановку обслуживания долга», – заявила группа правительств, в которую входят США, Канада, Франция, Германия, Япония и Великобритания, вскоре после того, как Украина выступила с предложением отсрочки.

«Мы также настоятельно призываем всех других официальных кредиторов быстро достичь соглашения», – добавили они.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что план также получил «явные признаки поддержки» от некоторых крупнейших инвестиционных фондов, включая BlackRock, Fidelity, Amia Capital и Gemsstock.