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Розвідка Британії пояснила, для чого росіяни штурмують Вуглегірську ТЕС

Розвідка Британії пояснила, для чого росіяни штурмують Вуглегірську ТЕС

Розвідка Великої Британії повідомляє, що окупанти наближаються до Вуглегірської ТЕС та ймовірно намагатимуться захопити цей стратегічний об’єкт, а також облаштувати плацдарм для подальшого виходу до Слов’янська й Краматорська.

Про це йдеться у новому зведенні міноборони Британії.

Зазначається, що російські сили продовжують спроби невеликих нападів уздовж лінії фронту на Донбасі, а також наближаються до другої за величиною електростанції України Вуглегірську ТЕС. Повідомляється, що окупанти намагатимуться зайняти цей стратегічний об’єкт, що знаходиться за 50 км на північний схід від Донецька.

У Британії наголошують, що росіяни можуть використати електростанцію як плацдарм, щоб відновити темпи просування на південній ділянці до ключових міст Краматорська та Слов’янська.

21 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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