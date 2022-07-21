Розвідка Британії пояснила, для чого росіяни штурмують Вуглегірську ТЕС

Розвідка Великої Британії повідомляє, що окупанти наближаються до Вуглегірської ТЕС та ймовірно намагатимуться захопити цей стратегічний об’єкт, а також облаштувати плацдарм для подальшого виходу до Слов’янська й Краматорська.

Про це йдеться у новому зведенні міноборони Британії.

Зазначається, що російські сили продовжують спроби невеликих нападів уздовж лінії фронту на Донбасі, а також наближаються до другої за величиною електростанції України Вуглегірську ТЕС. Повідомляється, що окупанти намагатимуться зайняти цей стратегічний об’єкт, що знаходиться за 50 км на північний схід від Донецька.

У Британії наголошують, що росіяни можуть використати електростанцію як плацдарм, щоб відновити темпи просування на південній ділянці до ключових міст Краматорська та Слов’янська.