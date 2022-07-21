РФ уже израсходовала 50% запаса современных ракет – ГУР МО

Российская Федерация в войне против Украины использовала более 50% своего запаса современных ракет, однако в распоряжении оккупантов остается еще большой резерв старого советского вооружения, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Военная разведка постоянно отслеживает состояние и количество того вооружения, которое использует Российская Федерация. Что касается высокоточного вооружения, как о нем заявляет Российская Федерация, это (…) системы «Искандер», «Калибр», крылатые ракеты Х-101, Х-555, то по нашим подсчетам, на сегодняшний день за четыре месяца использовано от 55 до 60% тех запасов, которые были до войны», — сказал Скибицкий на брифинге в четверг в Киеве.

Он отметил, что Россия больше всего израсходовала баллистических ракет к комплексу «Искандер», поэтому уже их не использует.

По его словам, у России возникают сложности с производством современных ракет из-за отсутствия деталей иностранного производства, которые невозможно приобрести из-за международных санкций против РФ.

При этом Скибицкий напомнил, что Россия обладает очень большими запасами старого советского вооружения, в том числе крылатыми ракетами, реактивными снарядами «Смерч», «Ураган», БМ-21 «Град», разного вида авиационными бомбами.

Он подчеркнул, что запасы старого вооружения РФ «настолько велики, что подсчитать, сколько осталось, очень сложно».