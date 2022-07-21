F 16 и F 15 — в США обсуждают возможность поставок истребителей Киеву Люди в возрасте 75 лет и старше будут ездить на общественном транспорте в Израиле бесплатно » ОК «Південь»: Ракетними ударами знищено шість складів і командний пункт окупантів Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ за день виконали понад двісті вогневих завдань, в результаті чого окупанти втратили 111 солдатів і офіцерів.

Про це повідомляє Оперативного командування «Південь». Також була знищена гаубиця «Мста-Б», дві самохідні артилерійсько-мінометні установки» Нона-з», безпілотний літальний апарат» Елерон», а також 13 одиниць автомобільної техніки. Розвідка підтвердила поразку командного і командно-спостережного пункту, а також шести складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському та Каховському районах.