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ОК «Південь»: Ракетними ударами знищено шість складів і командний пункт окупантів

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ за день виконали понад двісті вогневих завдань, в результаті чого окупанти втратили 111 солдатів і офіцерів.


Про це повідомляє Оперативного командування «Південь».

Також була знищена гаубиця «Мста-Б», дві самохідні артилерійсько-мінометні установки» Нона-з», безпілотний літальний апарат» Елерон», а також 13 одиниць автомобільної техніки.

Розвідка підтвердила поразку командного і командно-спостережного пункту, а також шести складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському та Каховському районах.

21 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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