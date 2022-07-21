Как выбрать правильный ноутбук



Современные информационные технологии позволяют получить доступ к самым разнообразным сервисам и возможностям не выходя из дому. А современный ноутбук позволяет делать то же самое, где бы вы не находились. При этом вы сохраняете отличную мобильность, по-сути у вас весь мир в кармане, от электронных платежей и до любимых игр и фильмов, которые вы можете просматривать в уютной атмосфере. Вопрос заключается только в том, как правильно выбрать хороший ноутбук, чтобы он оказался удобным и для развлечений и для бизнеса. Проще всего обратиться и купить ноутбук в хорошем и надежном интернет-магазине Stylus. Здесь вы получите не только сертифицированный товар со всеми необходимыми гарантиями, но и необходимую консультацию при покупке, а также при необходимости и доставку. А о основных правилах выбора ноутбука мы расскажем в этой статье. Ваш выбор должен быть:

производительным

экономным

эргономичным

Какая операционная система?

Выбор операционной системы зависит конечно же от сферы вашей деятельности. Более 90% всех ноутбуков оснащаются операционной системой MS Windows. Это правильный выбор для дома или офиса, поскольку разнообразные по сложности пакеты этой операционной системы не только автоматически обновляются, но и самостоятельно подтягивают все необходимые драйвера новых или уже используемых устройств. Также компания Microsoft предоставляет и все офисные пакеты, включая системы коллективной работы в видеоконференциях или чатах. При этом система является совершенно безопасной, включая в себя отличный брандмауер и сервисы сетевой безопасности, основанные на последних разработках.

Если же вы разработчик ПО для других операционных систем, то лучше всего установить не просто альтернативную ОС, но мультизагрузчик, который позволит вам оперативно переключаться на вашем ноутбуке из среды в среду для разработки либо развлечений.

Мультимедия — достаточно ли встроенных?

Если вы используете ноутбук для офисной работы, то встроенных мультимедиа устройств вам будет совсем достаточно. необходимо лишь позаботиться о достаточном разрешении камеры и хорошей производительности процессора для поддержки он-лайн конференций в обыкновенном и мульти-режиме. НО когда у вас есть желание посмотреть кино или поиграть в любимые динамичные игры с хорошим звуком, то стоит все же приобрести дополнительно небольшие колонки 2 + 1 , которые дадут отличный пространственный звук. То же касается и аппаратной части — игровой ноут требует отдельной видеокарты, с высокой производительностью. А потому всегда сверяйте этот параметр с вашими любимыми играми перед приобретением. Здесь будет конечно же не лишней консультация в магазине у специалиста. Это можно сделать и он-лайн в магазине Stylus, когда вы планируете оформлять заказ или до этого.

Выбирая свой ноутбук, опирайтесь на марки известных производителей. Это дополнительная гарантия качества, опирайтесь на компромисный вариант в соотношении стоимость/эффеткивность, тогда вам удастся и сэкономить деньги и получить производительность.