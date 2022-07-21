Итоги «Рамштайн-4»

В среду состоялась четвертая встреча Контактной группы по оказанию военной помощи Украине «Рамштайн-4» на уровне министров обороны, начальников генеральных штабов и командующих армиями примерно 50 стран. Она проходила виртуально под председательством министра обороны США Ллойда Остина.

При открытии встречи министр Остин выступил со следующим обращением к ее участникам:

«Доброе утро. Рад видеть всех сегодня на экране. Добро пожаловать на наше четвертое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Мы собираемся в тот момент, когда Украина вступает в шестой месяц своей борьбы против жестокого и неспровоцированного вторжения России. И это важный форум для обсуждения неотложных нужд, необходимых Украине для своей защиты, для защиты своих граждан и своей суверенной территории.

Наша помощь реально меняет ситуацию на местах. Но для начала давайте сделаем шаг назад и вспомним, как мы пришли к этому моменту – шесть месяцев развязанной кремлем войны, которая, как там думали, закончится за несколько дней.

24 февраля Россия двинула (в Украину) массивные силы вторжения, чтобы завоевать всю Украину. И они потерпели неудачу.

Россия направила свои войска и сталь на взятие Киева. И они потерпели неудачу.

Россия попыталась свергнуть демократически избранное правительство Украины. И она потерпела неудачу.

Затем Россия переоснастилась и решила, что сможет легко захватить Донбасс. И она потерпела неудачу.

И все это время Россия пыталась подавить дух свободного народа Украины. И она потерпела и в этом неудачу.

И как мы видим снова и снова на протяжении последних месяцев войны, украинские войска срывают военные планы Москвы. И они защищают свою демократию и свою родину с храбростью, решимостью и доблестью.

Мы все собрались здесь, потому что понимаем серьезную угрозу, которая все еще висит над Украиной. Но давайте также помнить, что путин постоянно переоценивает военную мощь России. И он постоянно недооценивает силу свободного народа, сражающегося за свою родину, и желание международного сообщества встать на его сторону.

И поэтому, пока продолжается эта борьба, Контактная группа будет продолжать искать инновационные пути для оказания долгосрочной поддержки храбрым мужчинам и женщинам – военнослужащим Вооруженных Сил Украины. И мы будем подбирать нашу помощь таким образом, чтобы у Украины были технологии, боеприпасы и огромная огневая мощь для самообороны.

Вы знаете, (то, что происходит сейчас), это критическая фаза конфликта. И поэтому наша коллективная поддержка Украины жизненно важна и неотложна.

Россия думает, что сможет пережить Украину и пережить нас. Но это лишь последний из просчетов России.

Мы едины в нашей поддержке. Мы тверды в своих обязательствах. И мы справимся с этой задачей.

Месяц назад в Брюсселе эта группа провела личную встречу, чтобы подтвердить нашу приверженность самообороне Украины. И мы услышали от многих стран о новых важных инициативах. Более 30 стран уже направили летальную военную помощь Украине в час кризиса.

И мы продолжаем добиваться важных успехов. И мы видим результаты на местах.

С момента той нашей встречи в Брюсселе до настоящего времени Соединенные Штаты выделили Украине помощь в сфере безопасности на более чем $2,6 миллиарда. Наша помощь включает в общей сложности 12 реактивных систем залпового огня HIMARS для дальнейшего укрепления огневого потенциала Украины на больших расстояниях. И я хочу подчеркнуть то влияние, которое они оказали.

Мы также заказали для поставки две системы ПВО NASAMS, чтобы помочь Украине защитить свои силы и гражданское население от российских ракетных атак.

Соединенные Штаты также обязались направить больше боеприпасов HIMARS, боеприпасов для артиллерии с точным наведением, тактических транспортных средств и другую крайне необходимую поддержку.

Мы будем продолжать оказывать помощь в сфере безопасности на историческом уровне, чтобы помочь Украине защитить себя. А в конце этой недели мы развернем наш следующий президентский пакет помощи – боеприпасы и оборудование для Украины.

Это будет шестнадцатый пакет поставок оборудования из запасов министерства обороны с августа 2021 года. В него войдут еще четыре усовершенствованные ракетные системы HIMARS, которые украинцы используют так эффективно и которые так изменили ситуацию на поле боя. Также в него войдет больше боеприпасов для HIMARS и артиллерии.

Другие страны также продолжают наращивать свою поддержку, в том числе в важной области дальнобойных систем. Поставленные Британией системы M270 MLRS уже участвуют в боевых действиях, а системы из Германии скоро появятся на поле боя.

Польша также недавно передала Украине три батальона 155-миллиметровых самоходных гаубиц, которые уже приносят пользу на передовой.

И я хочу особо поблагодарить Норвегию за ее тесное сотрудничество с Соединенными Штатами по передаче NASAMS.

Вооруженные Силы Украины неоднократно демонстрировали свое умение использовать HIMARS, M270 и 155-миллиметровые гаубицы. И эти возможности сыграли решающую роль в борьбе на Донбассе.

Украина также добилась реальных успехов на поле боя с помощью другого оборудования, предоставленного членами Контактной группы. Например, Украина ловко использовала переданные ей противокорабельные системы «Гарпун» против российского флота в Черном море. Эти системы помогли Украине отвоевать остров Змеиный.

Поэтому я с нетерпением жду сегодняшней дискуссии о том, как мы можем продолжать предоставлять Украине более существенные возможности и срочно необходимые боеприпасы.

И здесь, чтобы помочь нам понять эти критические требования, присутствуют мои близкие друзья и коллеги, министр обороны Украины Алексей Резников и заместитель главнокомандующего армией, генерал-лейтенант Мойсюк.

С момента нашей последней личной встречи в Брюсселе мы с министром Резниковым находимся в тесном и постоянном контакте относительно боевых требований и прогресса Украины.

Господа, я хочу поблагодарить вас и ваши команды за то, что вы присоединились к нам на сегодняшней встрече. Мы глубоко восхищены вашей неустанной приверженностью делу обороны вашей страны, и мы глубоко ценим ваше тесное сотрудничество в течение последних нескольких месяцев.

Для меня также большая честь, что ко мне снова присоединились министры и руководители генеральных штабов из примерно 50 стран.

Контактная группа продолжает добиваться реальных результатов в режиме реального времени. И это свидетельствует о нашей коллективной решимости противостоять атакам России на демократию, суверенитет и основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает нашу безопасность.

Позвольте мне поблагодарить всех, кто присоединился к нам. А сейчас мы попрощаемся с нашими друзьями из СМИ, и после ухода представителей СМИ я передам микрофон моему дорогому другу, министру Резникову.

Большое спасибо».

По окончании совещания Контактной группы министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли провели в Пентагоне пресс-конференцию, на который выступили перед журналистами и ответили на их вопросы.

● Министр Остин:

«Россия продолжает непрекращающиеся обстрелы, и это жестокая тактика, напоминающая об ужасах Первой мировой войны. Поэтому Украине нужна огневая мощь и боеприпасы, чтобы выдержать этот шквал и нанести ответный удар по России – российскому оружию, осуществляющему эти атаки с собственной территории Украины.

Поэтому мы понимаем срочность ситуации и прилагаем все усилия для поддержания и усиления динамики поставок. Это включает в себя множество новых объявлений о поставках, сделанных сегодня утром. Мы видим, что страны со всего мира продолжают оказывать помощь в виде крайне необходимых систем и боеприпасов. Это поистине вдохновляющие усилия.

Некоторые из наших союзников и партнеров обучают украинские войска, некоторые ремонтируют украинское оборудование, а некоторые также предоставляют запасные части и средства обеспечения боевых действий. Такие страны, как Чешская Республика, Польша и Великобритания, работают со своими национальными промышленными базами, чтобы найти способы помочь Украине еще быстрее, а другие страны, такие как наши союзники из стран Балтии и Австралии, продолжают щедро поставлять оборудование из своих собственных запасов.

Я особенно благодарен Польше за то, что она является стержнем наших усилий по оказанию помощи в области безопасности, а также за предоставление военного оборудования на сумму более $1,7 миллиарда. Я хотел бы поблагодарить Норвегию за ее активное сотрудничество в предоставлении Украине системы противовоздушной обороны NASAMS. Я очень благодарен этим странам и всем странам, предложившим помощь. Я уверен, что эти усилия будут развиваться и дальше».

«Сейчас мы работаем не только для того, чтобы оказать помощь в обеспечении безопасности в краткосрочной перспективе. Одной из ключевых тем сегодняшней дискуссии было обеспечение того, чтобы Украина могла продолжать борьбу в целях защиты себя и своих граждан. Поэтому мы еще больше сосредоточены на ближайших потребностях Украины, но мы также смотрим вперед, чтобы предоставить Украине возможности, которые ей понадобятся для сдерживания и самообороны в долгосрочной перспективе.

Вы знаете, что решимость и стойкость украинского народа вдохновляют весь мир. И как сказал президент Байден, Соединенные Штаты возглавляют процесс (оказания помощи), и мы не собираемся останавливаться. Мы будем продолжать двигаться с той скоростью, с какой движется война. Мы собираемся ясно дать понять, что действия силой не означают правоту. Мы будем твердо стоять на стороне наших коллег по Контактной группе. И мы будем поддерживать самооборону Украины в течение длительного времени. И мы будем защищать основанный на правилах международный порядок, который защищает всех нас».

● Генерал Милли:

«Я тоже хочу поблагодарить всех членов, министров, начальников генеральных штабов из более чем 50 стран, которые участвовали сегодня в этой Контактной группе. И это была очень хорошая встреча.

Кроме того, я хотел бы поблагодарить генерала Мойсюка. Он заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Он представлял моего друга, моего партнера, моего коллегу, украинского коллегу, с которым я часто общаюсь, генерала Залужного. У меня с ним был продолжительный разговор буквально на днях. И я разговариваю с ним несколько раз в неделю.

Сегодня исполнилось пять месяцев с тех пор, как Россия начала свое незаконное вторжение. Хотя русские добились некоторых постепенных тактических успехов на Донбассе за последние несколько недель, а фактически месяцев, они не смогли достичь своих стратегических и оперативных целей. Способный и непокоренный народ Украины, ее столица стоят, ее армия сражается, и ее народ сейчас, как никогда, полон решимости сохранить свою демократию.

Неудача России объясняется вдохновением, храбростью, решимостью, мужеством, сопротивлением украинского народа. Но это также следствие объединения наций, объединения международного сообщества под руководством США, чтобы сформировать этот современный Арсенал демократии. Свободолюбивые страны по всему миру заинтересованы в сохранении международного порядка, основанного на правилах. Все вместе мы не можем позволить сильным побеждать слабых и не можем мириться с идеей, что сила делает право.

Неспровоцированная российская агрессия имеет глубокие последствия не только в Украине, но и во всей Европе и, более того, во всем мире. Поэтому президент Соединенных Штатов распорядился, чтобы мы поддержали Украину в трудную минуту. Поэтому мы будем продолжать поставлять украинцам оружие, которое им необходимо для защиты своей родины и противостояния российской агрессии».

«200 украинцев уже прошли подготовку по HIMARS, и эта подготовка продолжается для многих других (военнослужащих)».

«Когда президент подписывает разрешение на поставку оружия или боеприпасов украинцам, они начинают поставляться в течение нескольких дней. В среднем от 48 до 72 часов проходит до первых поставок. И уже через неделю или около этого они оказываются в руках украинцев, на линии фронта».

«Эта фаза, текущая фаза войны, продолжает быть битвой на истощение, осуществляемой посредством поддержания и действительно дальнего огня.

В ближайшей перспективе русские, вероятно, продолжат использовать тяжелые артиллерийские обстрелы для достижения своих ограниченных успехов на востоке. Однако эти тактические успехи дались невероятной ценой, с точки зрения российских потерь и их уничтоженной техники.

Контактная группа, собравшаяся сегодня, намерена продолжать оказывать украинцам помощь в защите своей страны, навязывать русским высокую цену, чтобы заставить русских прекратить неспровоцированную агрессивную войну

Сегодня 147-й день с момента российского вторжения: незаконного и неспровоцированного, крупномасштабного, сильных против слабых. И эта борьба, вероятно, будет продолжаться в течение длительного времени. Поэтому наше обсуждение в контактной группе было сосредоточено на оказании помощи украинцам для продолжения длительной борьбы: как мы можем лучше всего вооружить и обучить их, чтобы они могли продолжать защищать свою страну и истощать российскую военную машину?

В ближайшие недели и месяцы эта группа будет продолжать стоять рядом с нашими украинскими партнерами и защищать международный порядок, основанный на правилах, что отвечает всеобщим интересам».

«Я уже говорил об этом, у украинцев отличные артиллеристы. И они действуют очень, очень эффективно.

На сегодняшний день HIMARS, которые мы им предоставили – и мы, кстати, не единственная страна, другие страны также предоставляют дальнобойную артиллерию. Великобритания, например, и некоторые другие страны предоставляют дальнобойную ракетную артиллерию. На сегодняшний день эти системы не уничтожены русскими, и я стучу по дереву каждый раз, когда говорю об этом. И украинцы очень эффективно используют их, применяя против намеченных целей высокоточное оружие».

● В ответ на вопрос, не скажется ли поставка систем HIMARS из запасов Пентагона на боеспособности американской армии, генерал Милли ответил:

«Вопрос не столько в системе, не столько в самой пусковой установке, вопрос в боеприпасах и нормах расхода, а также в количестве боеприпасов, которые выстреливаются из HIMARS. Мы рассматриваем все это очень, очень внимательно на ежедневной основе. Мы проинформировали министра о том, каков, по нашему мнению, уровень риска для наших собственных сил с точки зрения нашей готовности, возможностей и оборудования.

Мы считаем, что сейчас все в порядке. И если смотреть вперед на ближайшие месяц-два-три, мы думаем, что все будет хорошо. И мы также очень, очень тесно связаны через министерство обороны с промышленной базой и контролируем методы управления производством, которые у нас есть, чтобы продолжать производить эти системы вооружений».

● В ответ на вопрос о том, планируется ли обучение украинских пилотов на американских военных самолетах генерал Милли сказал:

«Мы рассматриваем всевозможные варианты, чтобы представить их министру и президенту. И пока решений по этому поводу не принято, но мы рассматриваем широкий спектр вариантов, включая обучение пилотов».

● В ответ на вопрос о возможной эскалации со стороны России и ее новых попыток атаковать Киев и другие районы страны, генерал Милли сказал:

«Что касается того, о чем вы спросили, может ли это пойти в направлении эскалации. Те виды терминов, о которых вы говорили, мы рассматриваем как наиболее вероятные и наиболее опасные варианты действий, которые может предпринять противник. И поэтому мы думаем о них.

Что касается наиболее опасных, конечно, мне не нужно говорить об этом с трибуны о том, какими они могут быть, вы можете понять это сами. Но (у них) есть возможности в различных областях, в смысле географии, в системах вооружения и так далее. Такие возможности есть всегда.

Я могу сказать вам, что мы очень, очень внимательно следим за этим каждый день. Мы находимся в режиме постоянного мониторинга любых форм эскалации со стороны России, которые могут оказать значительное влияние на Соединенные Штаты, НАТО, Украину или где-либо еще, и мы постоянно консультируем министра по этому поводу».