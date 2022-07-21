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ISW: российские войска уже не смогут взять Славянск и Бахмут

В свежем анализе вашингтонского Института изучения войны (ISW) содержится прогноз, что даже на донбасском направлении Россия уже вряд ли сможет захватить крупные города, такие как Славянск и Бахмут.

  • «Нынешнее российское наступление может достичь дополнительных ограниченных территориальных приращений на Донбассе к северо-востоку от шоссе E40, но оно, вероятно, достигнет своей кульминации до захвата крупных населенных пунктов, таких как Славянск или Бахмут», — пишут аналитики. Они отмечают, что за несколько недель российские войска не добились сколько-нибудь значимого продвижения к Славянску и на Славянско-Бахмутском выступе и продолжают растрачивать наступательную мощь на бои местного значения за мелкие и относительно несущественные поселения Донецкой области. Так, Северск российская армия пытается взять с 3 июля, когда был взят Лисичанск. Уже 20 июня, а Северск остается в руках украинцев.
  • В более густонаселенных и застроенных местах — в тех же Славянске и Бахмуте — условия для обороняющейся стороны более благоприятные.
  • В этой связи, полагают в Институте изучения войны, заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о еще более амбициозных планах захвата территорий выглядят оторванными от реальности. Совершенно неочевидно, что Россия способна породить дополнительные силы и средства для реализации этих амбиций. Даже удержание оккупированных территорий в Запорожской и Херсонской областях не гарантировано.
21 июля, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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