Экспорт зерна из Украины будет идти через три порта F 16 и F 15 — в США обсуждают возможность поставок истребителей Киеву » ISW: российские войска уже не смогут взять Славянск и Бахмут В свежем анализе вашингтонского Института изучения войны (ISW) содержится прогноз, что даже на донбасском направлении Россия уже вряд ли сможет захватить крупные города, такие как Славянск и Бахмут. «Нынешнее российское наступление может достичь дополнительных ограниченных территориальных приращений на Донбассе к северо-востоку от шоссе E40, но оно, вероятно, достигнет своей кульминации до захвата крупных населенных пунктов, таких как Славянск или Бахмут», — пишут аналитики. Они отмечают, что за несколько недель российские войска не добились сколько-нибудь значимого продвижения к Славянску и на Славянско-Бахмутском выступе и продолжают растрачивать наступательную мощь на бои местного значения за мелкие и относительно несущественные поселения Донецкой области. Так, Северск российская армия пытается взять с 3 июля, когда был взят Лисичанск. Уже 20 июня, а Северск остается в руках украинцев.

В более густонаселенных и застроенных местах — в тех же Славянске и Бахмуте — условия для обороняющейся стороны более благоприятные.

В этой связи, полагают в Институте изучения войны, заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о еще более амбициозных планах захвата территорий выглядят оторванными от реальности. Совершенно неочевидно, что Россия способна породить дополнительные силы и средства для реализации этих амбиций. Даже удержание оккупированных территорий в Запорожской и Херсонской областях не гарантировано.