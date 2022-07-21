HBO випустив офіційний трейлер «Дому дракона» – приквелу «Гри престолів»

Про це повідомили на офіційному сайті HBO.

Телеканал HBO підтвердив появу на екранах 21 серпня серіалу «Дім Дракона», опублікувавши офіційний трейлер до фільму. Стрічка описує часи розквіту дому Таргарієнів, приблизно за 200 років до подій «Гри престолів».

В основу фентезі-серіалу за традицією лягла книга Джорджа Мартіна, а саме – «Вогонь і кров». Сюжет буде розвиватись навколо «Танцю Драконів» – громадянської війни 129—131 років від Завоювання Ейєгона І.

Головні ролі у серіалі виконали Емма д’Арсі, Мет Сміт, Педді Консідайн, Ріс Іванс та Олівія Кук. Наразі продюсери анонсували вихід першого сезону «Дому Дракона», який вміщує 10 серій.