ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России

Совет Евросоюза утвердил новый пакет санкций против России, включая частичное эмбарго на золото, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в «Твиттере».

Новый пакет санкций – седьмой по счету, но его называют шестым с половиной. Он закрывает дыры и лазейки в предыдущих шести.

Русское золото в Европе запретят, но это скорее символический шаг, так как ЕС все равно сейчас не покупает слитки в России.

Кроме того, на этой неделе стало известно, что персональные санкции будут введены против более чем 50 человек, среди которых мэр Москвы Сергей Собянин, а также провластные актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.