«Энергоатом»: российские военные разместили военную технику в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС

Российские военные затянули по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока Запорожской АЭС, утверждает компания «Энергоатом», которая управляет атомными электростанциями Украины.

«Весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится на данный момент совсем рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора. В частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где находится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину«, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее там сообщали, что технику таким образом хотят спрятать от обстрелов ВСУ.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. Она была захвачена российскими военными в начале марта.