Экспорт зерна из Украины будет идти через три порта

Зерно с территории Украины планируется экспортировать через порты Одессы, Южного и Черноморска. Об этом заявил депутат Верховной Рады Рустем Умеров, входящий в украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, где при посредничестве ООН между Россией, Украиной и Турцией продолжаются переговоры по поводу безопасной транспортировке зерна по Черному морю.

По словам Умерова, маршруты безопасной транспортировки зерна разработаны с участием военных, а соблюдение правил безопасности будет контролировать расположенная в Стамбуле мониторинговая группа под эгидой ООН.

Депутат отдельно подчеркнул, что российские суда не смогут проверять украинские зерновозы.

«По этим коридорам мы разработали механизм, где никакого контроля этих судов в море не будет. Будет только мониторинговая группа работать со своим мандатом, и они будут только проверять, чтобы в этих судах не было вооружения», — сказал Рутем Умеров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что меморандум о безопасном экспорте украинского зерна может быть подписан уже на этой неделе.