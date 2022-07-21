Борис Джонсон завещал своему преемнику защищать Украину

В среду в завершении последней для Джонсона серии вопросов к премьеру в британском парламенте он дал напутствие будущему лидеру Великобритании.

«Я хочу использовать последние несколько секунд, господин спикер, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни были, — сказал Борис Джонсон. – Держитесь американцев, защищайте украинцев, поддерживайте нашу свободу и демократию, где это только возможно».

Далее Джонсон коснулся ряда вопросов внутренней британской политики и призвал следующее правительство найти верный баланс между осторожностью и умением рисковать, когда речь идет о будущем страны.

Свой премьерский срок Джонсон назвал очень насыщенным и удачным.

«Мы преобразовали нашу демократию и возродили национальную независимость. Я помог этой стране пережить пандемию и помогал защитить другую страну от варваров. И по правде говоря, этого достаточно, чтобы двигаться дальше. На сегодняшний день – миссия выполнена», — сказал Борис Джонсон в своем последнем выступлении в парламенте Великобритании в качестве премьер-министра.