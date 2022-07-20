ЗСУ повністю ліквідували групу “вагнерівців”

Про це повідомила 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського.

“В черговий раз, під час стійкого та мужнього утримання позицій на одному із рубежів лінії фронту, завдяки злагодженості та навченості, особовим складом нашої бригади була повністю ліквідована група ПВК “Вагнер”… Вкотре нагадуємо ворогу, що тут незваних гостей чекає лише смерть, а романтика легкого заробітку навіки перетвориться в добриво родючого українського чорнозему”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські воїни 19 липня завдали удару по військовій базі РФ, що розташовувалася в районі Антонівського мосту в Херсоні. Окупаційна “влада” наразі розгублена через успішну діяльність ЗСУ у регіоні.