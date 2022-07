З Франції до України прямують шість САУ “CAESAR”

На шляху до України прямує нова партія французьких 155-мм самохідних артилерійських установок “CAESAR”.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що Збройні Сили України найближчим часом отримають шість САУ “CAESAR”.

Виступаючи на засіданні комітету із закордонних справ, оборони та збройних сил французького Сенату, Колонна сказала, що 12 таких гаубиць уже доставлено до України.

Передбачувана дата прибуття на територію України САУ не уточнюється.

“Ми вирішили не повідомляти про весь наш військовий внесок і залишити цю інформацію для наших партнерів“, – сказала Кетрін Колонна.

Caesar ACS of the 55th Artillery Brigade. May 2022. Photo credits: the Armed Forces of Ukraine З прибуттям до України нової партії, українські військові матимуть у своєму розпорядженні 18 французьких установок “CAESAR”.

Еммануель Макрон пообіцяв цю додаткову партію САУ 16 червня під час візиту до української столиці.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Париж поставив до Києва, крім САУ, протитанкові ракети “Milan” та зенітні ракети “Mistral”.

Наприкінці червня міністр оборони Себастьян Лекорню заявив, що Франція також має намір відправити значну кількість бронетранспортерів.

Також французька компанія “Matiere” передасть Україні 36 легкозбірних мостів довжиною від 23 до 46 метрів для відновлення зруйнованої інфраструктури.

“CAESAR” – французька 155-мм самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, а також забезпечення проходів мінними полями та польовими загородженнями.