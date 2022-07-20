Виталий Ким: Николаев наглухо закроют для выявления коллаборантов

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил в своем телеграм-канале, что местные власти планируют в ближайшее время закрыть Николаев на пару дней для выявления и нейтрализации коллаборантов и предателей.

По его словам, за последние двое суток в администрацию поступило почти 20 писем с информацией о людях, которые, скорее всего, сотрудничают с Россией.

Власти относятся к подобной информации со всей серьезностью, так как обстрелы Николаева явно осуществляются при корректировке вражеского огня, считают в администрации.

Ким заявил, что власти планируют вместе с военными проверить адреса всех подозрительных лиц.

О точной дате закрытия города будет сообщено заранее, чтобы жители могли запастись едой и водой и спланировать свои действия, заверил глава ОВА.

Напомним, вчера Ким объявил награду в размере 100 долларов тому, кто поможет изобличить среди жителей Николаева наводчиков огня.