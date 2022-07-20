Гайдай: «ЛНР» перетворюється на «ЖНР» – «жіночу народну республіку» США научат украинских пилотов летать на своих F-16 » «Путин — психопат с признаками садиста, его провоцирует слабость» — психиатр Джеймс Фэллон

Российская агрессия против Украины приближается к переломному моменту, украинские власти анонсировали контрнаступление ВСУ и нанесли удары из HIMARS по критическим объектам российских оккупационных войск. Эксперты говорят о повышении угрозы ядерной эскалации: если Украине и правда удастся переломить ход боевых действий и для Кремля возникнет реальная опасность потерять не только Херсон, но и Крым, будет ли готов Путин применить ядерное оружие? В связи с этим особенно актуальным становится вопрос о психическом здоровье российского диктатора. Американский психиатр и профессор Калифорнийского университета Джеймс Фэллон, специализирующийся на психопатических расстройствах личности, не сомневается в том, что Путин — типичный психопат, причем теряющий контроль над собой. Профессор уверен, что в такой ситуации он чрезвычайно опасен и вполне способен использовать ядерное оружие. Совет психиатра Западу — не проявлять слабость, но и не делать резких движений. СОДЕРЖАНИЕ Диагноз Путина

Травма Путина

Помутнение рассудка

Иллюзия рациональности поступков

Гитлер с ядерной бомбой

Прессовать, но не слишком резко Диагноз Путина Я уже несколько лет слежу за действиями Владимира Путина, пытаясь изучить и воссоздать ход его мыслей по принимаемым решениям. Мне удалось пообщаться с бывшими главами Украины, а также представителями руководства России, Чечни, Беларуси и Германии и прочесть все, что получилось найти о его воспитании и становлении. Нельзя просто увидеть кого-то по телевизору и сказать «это психопат». Но, на мой взгляд, у Путина действительно были важные предпосылки для развития так называемых расстройств личности кластера B — самых опасных, включая психопатию и нарциссическое расстройство личности. Что такое психопатия? Я использую определение психопатии, предложенное американским психиатром Херви Клекли, который в 1941 году в своей книге «Маска здравомыслия» описал психопата как человека, который выглядит нормальным и делает все для поддержания этой иллюзии, но если смотреть в корень, на глубинные черты, всех психопатов отличает низкая эмоциональная эмпатия. Они манипуляторы, эгоисты, агрессоры в высшей степени. До поры до времени кажутся бесстрашными, не испытывают жалости, раскаяния или вины. Проявляют черствость и ставят себя превыше всех. Психопаты делятся на первичных и вторичных. У них схожее токсичное поведение, но причины и биологическая подоплека двух этих психиатрических расстройств отличаются. Личность первичного психопата закладывается в возрасте от рождения до двух-трех лет. Это происходит в ходе генетического процесса, называемого «эпигенетическим маркированием»: регуляция ключевых генов изменяется почти необратимо из-за травмы и воздействия гормонов стресса (в частности кортизола) на генетические регуляторы генов стресса, а значит и гормонов в лобной и височных долях головного мозга. Вторичный психопат (он же социопат) имеет более слабую генетическую предрасположенность к этому расстройству, и изменения, вызванные эмоциональным, физическим, сексуальным насилием или травлей, для него отчасти обратимы. В поведении первичных и вторичных психопатов (социопатов) есть большая разница. Например, социопат понимает аморальность своих поступков, но не может остановиться, а психопат убежден, что поступает правильно. Он верит в свою правоту. Это неотъемлемая черта личности истинного первичного психопата: он никогда не сомневается, что поступает как надо. Это не притворство и не попытка нормального человека оправдать свой проступок. Именно к этому типу психопатов и относится, на мой взгляд, Владимир Путин. Что характерно для всех «хищнических» расстройств личности кластера B, психопаты, как школьные задиры, всегда ищут в своих жертвах слабость. Они мастерски угадывают мысли человека или группы людей, которых выбрали объектом своей агрессии. Психопаты — своего рода внутривидовые хищники, чья добыча — другие люди. Как любого агрессора, их провоцирует слабость. Главный дар психопатов — считывать эмоции и побуждения других людей на фоне неспособности их испытывать. Другими словами — им недоступна «эмоциональная эмпатия». И, наоборот, «когнитивная эмпатия» у них на высоте. Они разбираются в чужих чувствах, страхах, триггерах и желаниях и используют эти знания, чтобы манипулировать жертвами и получать желаемую реакцию, деньги, секс или просто наслаждаться чувством контроля. Главный дар психопатов — считывать эмоции и побуждения других людей на фоне неспособности их испытывать Психопаты понимают, что вы чувствуете. Заглядывать в голову к другим людям — основа их существования. Нормальный человек с такой способностью скорее постарается помочь тому, кто испытывает стресс, а психопат воспользуется слабостью и изоляцией другого, чтобы в подходящий момент нанести удар. Ключевой метод Путина — не дать своим противникам окрепнуть. Нанести удар в момент их наибольшей слабости. Самодисциплинированным психопатам хватает терпения выжидать месяцы, годы, хоть 10 лет, пока их жертва не проявит уязвимость. У Путина есть все качества, по которым можно отнести его не только к психопатам по Клекли, но и к злокачественным нарциссам. Есть в нем и черты садиста, судя по недавнему поведению. Неизвестно, насколько выраженные, но этого достаточно, чтобы поместить его в «темную триаду». Хуже просто не бывает. Однако уровень интеллекта позволяет казаться нормальным. Травма Путина Кроме тяжелого детства, во взрослой жизни Путина было несколько травм, одна из которых очевидна — распад Советского Союза, приведший, среди прочего, к созданию современной независимой Украины. Это было похоже на травму молодого Гитлера, когда он считал, что Германия была предана первыми лидерами Веймарской республики в 1918 году в конце Первой мировой войны. Потом в 2011 году Путин стал свидетелем мучительной смерти ливийского диктатора Каддафи, что не могло не встревожить его глубинный страх — насильственную смену режима. Все неявное вскрылось в последние несколько лет, а особенно ярко — в последние несколько недель до 24 февраля. Путин, как Гитлер, раскрыл свою истинную сущность, и стало ясно, что он действует именно как психопат, а не социопат и уж точно не как обычный человек с дурными склонностями. Одним из ключевых событий для формирования психопатии Путина стал распад Советского Союза Философ Джозеф де Мейстр обратил внимание, что практически все диктаторы (правого или левого толка, или даже религиозного характера) любят заглядывать в прошлое, чтобы находить в нем оправдание своих поступков. Ключевой элемент здесь — обращение к древней, малоизученной и запутанной истории своего мифического народа, причем чем древнее, тем лучше. Путин тоже ищет в далеких временах привязку к современности: ведь можно приплести варягов, Прибалтику, любые территории вплоть до Донбасса, вспомнить Киевскую Русь, которая контролировала все речные системы от Балтийского моря до Крыма и вела по ним торговлю. Эти отсылки к мифологизированному прошлому и стали ключевым обоснованием «реконкисты» Крыма и Донбасса. Помутнение рассудка В поведении Путина можно усмотреть черты серьезного помутнения рассудка. Гадать, что именно к ним привело, бессмысленно, это может быть что угодно — от третичного сифилиса и опухоли до нейродегенеративных заболеваний, но судя по тому, что Путин от напыщенного нарциссизма перешел к паранойе, к открыто враждебному, компульсивному, неуравновешенному поведению, какие-то дегенеративные процессы в его мозге, например, в нижней части префронтальной коры и в передней части височной доли уже, вероятно, идут. Путин никогда не отличался импульсивностью, но теперь непроницаемый покер-фейс агента КГБ в прошлом. Произошли глубинные перемены, и гипотеза о нейродегенеративном заболевании вполне вписывается в картину. Иллюзия рациональности поступков Спросить террориста или сталиниста, у них всему найдется логическое обоснование. Что бы они ни творили, все делается рационально, оправданно и во благо. То же самое и с психопатами. Это называется «экстернализация вины»: во всех своих проступках они винят других. И они правда считают, что вправе вершить судьбы людей. А если люди не дотягивают до их стандартов — например, враг на поле боя проявляет слабость или любой человек тушуется в их присутствии, они проявляют полное неуважение. Так поступают агрессоры и психопаты, а также диктаторы с чертами социопатии и психопатии. Для Путина такое поведение рационально. Нет единого определения моральных норм, которого придерживалось бы большинство. Были и времена, целые столетия французского гуманизма, затем эпоха Просвещения, когда считалось, что воспитание решает всё, что человек при рождении — tabula rasa, чистый лист. Последние полтора десятка лет бихевиористских и генетических исследований в области нейропсихологии опровергают эту концепцию. Большинство базовых личностных качеств обусловлены генетически, однако могут произойти существенные изменения экспрессии этих генов, генов предрасположенности, из-за эпигенетических процессов, происходящих в раннем возрасте. Например, если ребенок остается без родителей и подвергается насилию в возрасте от рождения до двух-трех лет. Такой опыт может послужить эпигенетическим триггером для превращения в психопата. А психопаты живут в своем собственном мире, где верят в правильность всех своих поступков. Им бесполезно приводить мораль в качестве аргумента. Они вырабатывают собственное представление о добре, которое может сильно расходиться с общепринятыми нормами морали. Психопаты живут в своем мире, где верят в правильность всех своих поступков, им бесполезно приводить мораль в качестве аргумента Что касается рациональности: он был спокоен, холоден и расчетлив. Таким был его публичный образ все 20 лет. Но сейчас видно, что он не вполне владеет собой, а значит он действительно крайне опасен. Раньше его решения можно было предугадать, потому что он чаще всего следовал выбранному предсказуемому курсу. Сейчас мы видим, что он все сильнее теряет адекватность: он переоценил свои силы и может пойти на крайние меры — например, по отношению к тем, кто дает ему отпор. Поняв, что украинцы не намерены сдаваться, он мог почувствовать себя в тупике. Все психопаты и агрессоры теряются, если встречают решительное сопротивление. Нередко они обращаются в бегство, но Путину бежать некуда. Он будет чувствовать себя загнанным в угол, пока Украина сопротивляется. Он думал, что ему все сойдет с рук, а это типичное заблуждение агрессоров и психопатов. Путин думал, что ему всё сойдет с рук — а это типичное заблуждение агрессоров и психопатов О неудачах Путина говорит и его мимика. По ней можно считать всю злобу и ярость, которую он испытывает. Перед нами больше не хладнокровный и красноречивый доминирующий нарцисс, полностью владеющий собой. Теперь он больше похож на дикого зверя в клетке. Но от этого он стал только более опасным. Ведь раньше он хотя бы поддерживал предполагавший хладнокровие имидж. Гитлер с ядерной бомбой Путин думает так же, как Гитлер, а еще у него есть ядерное оружие. Сейчас он чрезвычайно опасен. В подобных обстоятельствах контроль над ситуацией может взять в руки какой-нибудь здравомыслящий и решительный генерал, как это пробовали сделать в нацистской Германии. Мы не знаем наверняка, будут ли в его окружении люди, которые могут убрать палец с кнопки. Психопаты — не чокнутые, у них нет психоза, но нет и рамок дозволенного. Они готовы пойти на все что угодно, лишь бы добиться своего. Сейчас вопрос стоит так: «Развязать ядерную войну — шаг, неприемлемый для всех. А какие есть альтернативы?». Альтернатива, которую он уже использует на данный момент, — термобарические бомбы. Их применение допустимо для уничтожения военных бункеров где-то в глуши, а вот бомбить ими города для уничтожения населения — военное преступление. Таким образом, он охотно идет на меры, которые весь мир считает нарушением законов и обычаев войны. Можно сказать, что до применения тактического ядерного оружия ему остался один шаг. Психопаты — не чокнутые, у них нет психоза, но нет и рамок дозволенного У людей с психопатией есть одна особенность: они могут многое вынести, но как только стресс становится слишком сильным или продолжительным, если их в конечном итоге загоняют в угол, они перестают держать себя в руках. Невозможно предсказать, когда он окажется в этой точке. Но когда она наступит, он либо убежит, либо захочет снести все и пойти до конца. Я думаю, он понимает тяжелые последствия для себя, и поэтому он в значительной степени изолировался. Это только кажется иррациональным поведением, а на деле он просто проверяет пределы, капля за каплей, как любой хулиган, проверяющий кого-то на слабость. Дескать, давайте попробуем, но если не получится, мы отступим и скажем: «О нет, все что мы хотели — это Донбасс». Прессовать, но не слишком резко Психопаты и социопаты бывают двух типов: вспыльчивые и харизматики. Путин — явный первичный психопат-харизматик. Он не из тех, кто проявляет злость открыто. Такие хищники ищут зацепки, высматривают слабость в жертвах, но если дать им уверенный отпор, отступают. Однако загнанный в угол психопат начнет обороняться всеми возможными способами. И если прессовать его слишком резко, то он взорвется. Например, сразу после провала наступления на Киев он все больше походил на вспыльчивого психопата: проявлял повышенную бдительность хищника, скорее готового к прыжку, чем стремящегося скрыть свои намерения. В этом случае любое действие жертвы вызовет ответный шаг. Однако при постепенном и постоянном давлении на Путина — он непременно ошибется. Это лучшая тактика в борьбе с психопатами. Нужно сохранять давление, не делая резких движений. Это особенно важно, чтобы одержать над ним победу, не спровоцировав ядерную войну. Чтобы он не сказал: «Зачем нам мир, в котором нет России?». Как Гитлер, который в последние дни, по некоторым свидетельствам, называл весь немецкий народ недостойным жизни из-за поражения. При постепенном и постоянном давлении на Путина — он непременно ошибется С Путиным может выйти такая же история. Пока что Украина сопротивляется, тянет время и вселяет уверенность, что войну можно остановить. Сейчас принимать резкие, радикальные меры — не лучший выход. Я бы не стал выбивать у него землю из-под ног. Даже если такой удар в итоге выведет психопата из строя, в моменте он готов вас убить. Путин ждет со стороны Украины ошибочного шага, который в глазах большинства россиян даст ему право на любой ответ. Но это должно быть что-то серьезнее, чем ракетный удар по ЗРК в 12 км от украинской границы. Если ракеты, направленные на Россию, попадут по российским ракетным комплексам и подобным военным объектам — это одно дело, но более разрушительные удары могут дать ему повод. Ему нужен либо массивный удар со стороны Украины по населенному пункту в России, либо какая-то более крупная цель. Психопату в такой борьбе не победить, ведь чем дольше тянется война, тем больше Украина получает западного оружия и технологий, тем слабее поддержка самого Путина. Длительное давление создаст окно возможностей, период, в который другие участники процесса могут заявить ему, что так поступать нельзя. Например, это могут быть генералы из ближайшего окружения. Для этого потребуются еще месяцы борьбы. Исходя из моих познаний военной психологии, я считаю, стоит показать Путину, что Запад не остановится ни перед чем. Следует создать мощный и осмотрительный союз, который будет нести в себе следующее послание для Путина: «Ты подталкиваешь нас к точке, из которой мы можем стереть тебя с лица земли. Мы не хотим этого делать, но мы можем». источник