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Під час розмінування Зміїного виявили зброю й техніку окупантів та евакуювали українського кота

розмінування Зміїного

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України

На острові Зміїний знайшли та евакуювали на материк українського кота, який зумів вижити в окупації та під обстрілами. Тварину знайшли під час дослідження острова та інженерних робіт з його розмінування.

Також виявили та вилучили ворожі зразки озброєння та техніки. Зокрема, системи наведення та керування, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ й електронні носії інформації.

20 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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