Настрої інвесторів найпесимістичніші після кризи 2008 року – Bank of America

Очікування глобального зростання та корпоративних прибутків впали до рекордно низького рівня, а рівень готівки навпаки рекордно зріс за понад два десятиліття.

Про це свідчить щомісячне опитування менеджерів фондів Bank of America, передає Reuters.

Опитування проводилось з 8 по 15 липня серед майже 300 інвесторів, які контролюють активи в управлінні на загальну суму 800 млрд дол.

Результати продемонстрували «жахливий рівень песимізму інвесторів», який перевершує глибину пандемії COVID-19 і світової фінансової кризи 2008 року.

Зазначається, що інвестори підвищили рівень готівки до понад 6%, що є найвищим показником з жовтня 2001 року. Водночас розподіл акцій впав до рівня, який востаннє спостерігався після краху Lehman Brothers у 2008 році.

Побоювання щодо рецесії зросли до рівня, який востаннє спостерігався у травні 2020 року, а настрої інвесторів залишаються на максимальному «ведмежому рівні».

І хоча три чверті опитаних менеджерів фондів очікують зниження інфляції в наступні 12 місяців, фон залишається «стагфляційним» із високою інфляцією та уповільненням зростання, який підтримує настрої.