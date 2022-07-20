У Києві хірурги дістали осколок снаряда з серця воїна, яке продовжувало битися під час операції В рф национализировали всю цифровую рекламную индустрию » Каратист із Закарпаття встановив світовий рекорд Майстер спорту та відомий каратист з Мукачева Ігор Капура встановив новий світовий рекорд, що потрапить до Книги рекордів Гіннеса. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. За 60 секунд спортсмен розбив ногою майже 200 дощок. Товщина однієї – 2,5 сантиметри. Попередній рекорд належав британцю, який за хвилину розбив усього 49 дощок. «Сьогодні майстер спорту України з карате та відомий тренер Ігор Капура встановив новий світовий рекорд, який ввійде у Книгу рекордів Гіннеса. За 60 секунд рекордсмен зумів розбити ногою 198 дощок», – розповіли в міськраді.