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Каратист із Закарпаття встановив світовий рекорд

Майстер спорту та відомий каратист з Мукачева Ігор Капура встановив новий світовий рекорд, що потрапить до Книги рекордів Гіннеса.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради.

За 60 секунд спортсмен розбив ногою майже 200 дощок. Товщина однієї – 2,5 сантиметри. Попередній рекорд належав британцю, який за хвилину розбив усього 49 дощок.

«Сьогодні майстер спорту України з карате та відомий тренер Ігор Капура встановив новий світовий рекорд, який ввійде у Книгу рекордів Гіннеса. За 60 секунд рекордсмен зумів розбити ногою 198 дощок», – розповіли в міськраді.

20 июля, 2022 | Category: Новости, Украина

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