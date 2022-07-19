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Зеленський змінив начальників управлінь СБУ у 6 областях

СБУ

Про це інформує офіційне інтернет-представництво Володимира Зеленського

19 липня президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про звільнення-призначення керівників Служби безпеки України в окремих областях держави.

З посади заступника Голови Служби безпеки України президентським указом звільнений Володимир Горбенко. З посади начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області відповідно до президентського рішення йде Руслан Григоренко. Звільнені також очільники Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області Володимир Краснянський, у Житомирський  — Сергій Лисак, у Закарпатській — Іван Рудницький, у Полтавській — Євген Борзілов.

І призначені начальниками Управління Служби безпеки України: Сергій Лисак у Дніпропетровській області, Євген Борзілов – у Закарпатській, Іван Рудницький – у Полтавській, Едуард Федоров — у Сумській та Олександр Куць у Харківській

19 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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