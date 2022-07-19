Роумінг для українців: Євросоюз ухвалив важливе рішення

У Європейському Союзі продовжили дію безоплатного роумінгу для українських громадян, які виїхали з України внаслідок російської агресії 24 лютого 2022 року.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

“Роумінг наче вдома для українських біженців продовжується. Спільна заява мобільних операторів України та Євросоюзу продовжує діяти. Українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів”, – ідеться у дописі.

У міністерстві нагадали, що попередні домовленості були на три місяці, і вже з липня українцям довелося б переходити на європейські тарифи.

“Проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців”, – зазначили в міністерстві.

Близько 70 європейських операторів надають українцям безоплатний роумінг. З українського боку заяву підтримують Київстар, Vodafone та lifecell.

У Мінцифри подякували Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), Єврокомісії та регуляторному агентству телекомунікацій ЄС (BEREC) за зусилля, щоб українці в ЄС залишалися на зв’язку з близькими.