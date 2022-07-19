Росія видихається. Війна має завершитись на умовах України, — генерал Маломуж

Про це він розповів в етері телеканалу «Еспресо».

«Російська армія спробує захопити більше українських територій. Зокрема, вони спробують просунутись далі в Харківській області та повністю захопити Донецьку та Луганську області. Також для них дуже важливим є втримати свої позиції на Півдні України. Це те, чого ми очікуємо незабаром. Це саме ті завдання, про які говорив Путін та Шойгу», — розповів Маломуж.

Генерал наголосив, що Росія буде намагатись не тільки захопити нові українські території, а змусити Україну погодитись на мирні угоди на умовах кремля.

«Кремль буде намагатись захопити нові території України. Однак вони також намагатимуться змусити нас до миру на їхніх умовах. В Росії перспективи вичерпуються. Російське керівництво бачить, що великих перспектив у цій війні для них вже немає. Тому завершити війну на своїх умовах є для них пріоритетним завданням. Проте Україна ніколи не погодиться завершити війну на їхніх умовах. Поки ми не звільнимо наші території, ні про які перемовини не може бути й мови. Ця війна має бути завершена на умовах України», — додав він.