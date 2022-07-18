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Українські військові в Німеччині почали навчатися керувати зенітками Gepard

зенітний танк Gepard

Про це пише RND.

«Цього тижня на полігонах Бундесверу в Путлосі та Тодендорфі в землі Шлезвіг-Гольштейн розпочалися навчання українських військових на зенітному танку Gepard», — йдеться у повідомленні.

Видання повідомляє, що на навчаннях перебувають не менше 100 військовослужбовців української армії. Команда має ознайомитися з самохідними зенітками Gepard і пройти артилерійську підготовку. Додають, що Бундесвер і виробник самохідних установок Gepard (Krauss-Maffei Wegmann) офіційно не підтверджують повідомлення про навчання, але й не спростовують їх.

«Тренувальний полігон Тодендорф відповідає всім вимогам для цього. Раніше там базувалися Gepard, там в районі Балтійського моря зручно тренуватися на стрільбищах», — сказав член Бундестагу Східного Гольштейна і експерт з питань оборони Інго Гадехенс.

18 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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