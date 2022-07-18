У Нью-Йорку перехрестя в Брайтон-Біч можуть назвати на честь України

У Нью-Йорку планують перейменувати перехрестя Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню в Брукліні на Український шлях.

Джерело: представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter, видання Рix11

Дослівно: «14 липня міська рада Нью-Йорка схвалила законопроєкт про перейменування Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню в Брукліні на Український шлях».

Деталі: Пізніше Кислиця опублікував документ, з якого зрозуміло, що мова йде про перехрестя Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню.

Як пише місцеве видання Рix11, ухвалений міськрадою Нью-Йорка законопроєкт також передбачає перейменування перехрестя двох авеню МакДональд і Чорч в Брукліні на Маленький Бангладеш та Вудсайд-Авеню між 76-ю та 79-ю вулицями в Квінсі — на Маленький Таїланд.

Загалом законопроєктом пропонуються зміни щодо 78 вулиць і громадських місць по всьому Нью-Йорку.

Тепер він має бути затверджений мером міста Еріком Адамом.

Довідка: Район Брукліна Брайтон-Біч відомий великими спільнотами росіян та вихідців із колишнього СРСР. Його навіть називають «Маленька Одеса».